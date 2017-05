Charles Aznavour, all’anagrafe Chahnourh Varinag Aznavourian, è nato a Parigi il 22 maggio di 93 anni fa da due immigrati armeni. Vanta una carriera tra le più lunghe e di maggior successo dell’intero panorama internazionale. Praticamente calca i palchi di tutto il mondo dalla fine del secondo conflitto mondiale quando venne scoperto da Edith Piaf, 70 anni ininterrottamente sulla scena. Aznavour è un cantore dell’amore in tutte le sue declinazioni e lo canta non solo in francese ma anche in italiano, in spagnolo e in inglese. Popolare in tutto il mondo, gli vogliamo fare i nostri migliori auguri di buon compleanno con il rispetto che si deve a un grandissimo artista.