Probabilmente nessuno poteva pensare che il concerto degli AC/DC allo Sprint Center di Kansas City il 28 febbraio 2016 avrebbe avuto rilevanza storica. Eh sì, perché stante le cose, quel live è stato l’ultimo con Brian Johnson in qualità di voce della band australiana. Dopo oltre 35 anni il forte rischio di perdere l’udito gli nega la possibilità di continuare l’attività dal vivo. Johnson sostituì il ’leggendario’ Bon Scott, dopo la morte di quest’ultimo avvenuta il 19 febbraio 1980. Oggi Brian Johnson compie 70 anni, vogliamo ricordare il suo ultimo live con il microfono in mano e Angus Young al suo fianco.



Questa la setlist del concerto di addio di Brian Johnson:



1. Rock or Bust

2. Shoot to Thrill

3. Hell Ain't a Bad Place to Be

4. Back in Black

5. Got Some Rock & Roll Thunder

6. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

7. Thunderstruck

8. High Voltage

9. Rock 'n' Roll Train

10. Hells Bells

11. Given the Dog a Bone

12. Sin City

13. You Shook Me All Night Long

14. Shot Down in Flames

15. Have a Drink on Me

16. T.N.T.

17. Whole Lotta Rosie

18. Let There Be Rock (with Angus Young guitar solo)



Encore:

19. Highway to Hell

20. For Those About to Rock (We Salute You)



Nelle pagine seguenti i video della serata.