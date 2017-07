"The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", l'album che face decollare la carriera di David Bowie, uscì il 6 giugno 1972. In quel disco Bowie presentava e interpretava il personaggio del titolo, una rockstar aliena, e Ziggy era anche il protagonista dello show e del tour che seguirono la pubblicazione del disco. Erano show molto teatrali, molto "rappresentati", in cui Bowie si calava nella figura di Ziggy Stardust fin quasi all'identificazione. La band era costituita da MIck Ronson alla chitarra, Trevor Bolder al basso e Mick "Woody" Woodmansey alla batteria. Partito dalla Gran Bretagna, il tour toccò il Nord America e il Giappone, prima di concludersi di nuovo in Inghilterra, il 3 luglio del 1973, con un tutto esaurito all'Hammersmith Odeon. Fu uno show trionfale, ma nessuno tranne Bowie e pochissimi altri (nemmeno la sua band ne era stata informata) sapeva che sarebbe stato l'ultimo. Dopo "The Jean Genie" e "Around and Around", Bowie prese la parola e disse: "Di tutti gli spettacoli del tour, questo in particolare sarà quello che rimarrà dentro di noi più a lungo, non solo perché è l'ultimo spettacolo del tour, ma è anche l'ultimo spettacolo che faremo, in assoluto". Il concerto fu filmato da D.A. Pennebaker, trasmesso nelle sale cinematografiche dieci anni più tardi e pubblicato su videocassetta nel 1984 col titolo "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". Di seguito vi riproponiamo la scaletta completa, canzone per canzone, del concerto del 3 luglio 1973.