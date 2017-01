"That's life", avrebbe commentato Frank Sinatra: scrivi canzoni rifatte poi da gente come Led Zeppelin, Van Halen, Rolling Stones, Aerosmith, Grateful Dead e Bruce Springsteen, ma a cinquant'anni suonati - quando sei già una leggenda vivente - finisci in galera per un anno di fila per aver investito, mentre guidavi ubriaco, un ottantaseienne. Wilson Pickett, sono undici anni oggi che è passato a miglior vita, può a buon diritto essere considerato uno dei padri del soul americano, autore di canzoni - basti citare "In the Midnight Hour" (scritta con Steve Cropper nello stesso motel di Memphis - ma tre anni prima - dove venne ucciso Martin Luther King) e "Mustang Sally" - entrate ormai nel repertorio essenziale di qualsiasi appassionato (anche non irruducibile) di musica in generale. Come tanti altri grandi del soul, Pickett ha coniugato un'esistenza complessa a una carriera sfolgorante, che l'ha visto passare da due scuderie fondamentali dell'America degli anni '60/'70 - la Stax e la Atlantic - per poi finire la sua carriera come tante altre stelle cadute (o dimenticate), cioè lottando giorno dopo giorno con i problemi di salute e con i numerosi ingaggi di basso profilo indispensabili a sbarcare il lunario. Ecco una rassegna dei brani che hanno fatto di Wilson Pickett una leggenda. Buon ascolto!