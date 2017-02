Il 3 febbraio 1960 a soli 38 anni moriva a Roma a causa di un incidente stradale Fred Buscaglione. Una morte prematura in linea con il suo vissuto di artista. All'alba, a bordo della sua Thunderbird color lilla, mentre stava rientrando in hotel dopo una notte trascorsa a suonare in un night di via Margutta. La sua scomparsa all'epoca suscitò molto clamore. Buscaglione era all'apice del successo, grazie a canzoni come quelle che potete ascoltare più avanti che sono, ancora oggi, ricordate e amate a decine di anni di distanza da quella maledetta notte.