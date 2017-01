Già immagino i commenti su Facebook. Il più tenero sarà "Che c'entra Rockol con Mino Reitano?" (oltre al solito, ormai inevitabile "Cambiate nome!"). Ma, come diceva Rhett Butler a Scarlett O'Hara, "Francamente me ne infischio". Mino Reitano è stato un personaggio molto significativo della canzone italiana, oltre che un autore di canzoni di pregio (basterebbe citare la sua "Una ragione di più", scritta con Franco Califano). E allora mi pare giusto ricordarlo oggi, nell'anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 27 gennaio del 2009. Sarà stato nazionalpopolare, ingenuo, a volte troppo entusiasta: ma chi l'ha conosciuto (e io l'ho conosciuto) lo ricorda come una persona buona, appassionata della musica, capace di rispondere con un sorriso agli sbeffeggiamenti anche più ingenerosi e crudeli. Quando cantò "Italia" al Festival di Sanremo, tutta la sala stampa s'alzò in piedi sventolando i fazzoletti: per scherzo, certo, ma in fondo anche un po' sul serio. Per cantare quella canzone ci voleva coraggio, incoscienza e convinzione. Qui vi riproponiamo dieci delle sue canzoni più famose. Se avete tempo e voglia, provate a riascoltarle senza preconcetti.

(Franco Zanetti)