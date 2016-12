Ve l'abbiamo già detto, e ve lo ripetiamo: lo strumento musicale è un articolo talmente personale da rendere l'acquisto via Web una scelta rischiosa. Un conto, però, è una scelta consapevole e deliberata - del tipo "sono un musicista, e so cosa voglio" - un altro sono i cosidetti "starter kit", sorta di "pacchetti" dedicati ai principianti ideati per dare un'idea (low cost) di cosa voglia dire tenere uno strumento tra le mani: in quel caso, il Web può venire in aiuto, con offerte di ottime marche a prezzi molto competitivi.

Avete dei figli (o nipoti, o figli di amici) e vi piange il cuore vederli col capo chino sul cullulare tutto il giorno, convinti come siete di avere di fronte dei potenziali nuovi Jimi Hendrix, John Bonham o Jaco Pastorius? Ecco qualche idea per metterli sulla buona strada...



Yamaha, starter kit per chitarra elettrica



La sei corde, l'amplificatore, i plettri, le chiavi per la regolazione delle meccaniche, il cavo e la tracolla: in pratica, mancano solo le mani. Tutto quello che serve per muovere i primi passi nel mondo della chitarra elettrica...



Epiphone Les Paul Traditional



Epiphone ENT4HBSNH3 Les Paul Traditional Pro Chitarra Elettrica, Honeyburst Compra ora su Amazon.it

E' il passo successivo allo starter kit: se le lezioni hanno avuto un buon esito e la passione c'è, la Epiphone, che della Gibson è subsidiaria dal '57 e che fornì chitarre a band come Beatles e Oasis, offre delle ottime versioni low cost di modelli a dir poco leggendari della casa madre. Questa, ad esempio, è la replica della Les Paul, modello simbolo della casa di Nashville e una delle sei corde più utilizzate nella storia del rock.



Fender Squier Stratocaster



Fender Squier Standard Stratocaster Antique Burst EUR 277,00

Compra ora su Amazon.it

Come sopra, ma sul versante concorrente: la Squier, che produce le linee low cost della Fender, commercializza buone repliche dei modelli più celebri della casa californiana. La Stratocaster è, forse, "la" chitarra elettrica, quella usata da Jimi Hendrix per dare forma al rock così come lo conosciamo oggi...



Ibanez GSRM20



La linea Mikro della Ibanez è la scelta ideale per i più giovani che scelgano il basso come strumento...



Hofner Ignition



Hofner Ignition - Basso a violino, colore: Sunburst EUR 302,28

Compra ora su Amazon.it

Qui si va più sullo specifico. Lo riconoscete? E' la replica (l'originale è il 500/1, oggi tornato in commercio a oltre 2600 euro) del leggendario basso utilizzato da Paul McCartney fin dall'esordio coi Beatles. Non a caso, qualcuno lo chiama il "Cavern bass"...



Evans Pad RealFeel



Evans ARF7GM Pad RealFeel per Imparare a Suonare la Batteria, 17,78 cm (7 pollici ) EUR 22,30

Compra ora su Amazon.it

Visto così dice poco, ma i pad allenatori sono fondamentali per i batteristi principianti: la Evans, uno dei brand più familiari ai batteristi di tutto il mondo, ha messo in commercio una delle linee più apprezzate dagli addetti ai lavori, che permettono tanto a neofiti quanto a professionisti di emulare perfettamente le dinamiche del tamburo acustico anche a casa...



Yamaha EZ-220



Se gli strumenti a tasto parebbero essere l'indirizzo, questo potrebbe essere un buon modo per iniziare: il sistema tutor di luci guida è molto ultime come guida per muovere i primi passi...



Epiphone EFB0NACH1



Chi abbia già una cerca confidenza e voglia provare qualcosa di nuovo, ecco un buon banjo per principianti che vogliano tastare i territori bluegrass e affini. Non commettete l'errore - che fanno in molti, poco avvertiti - di considerarlo una specie di chitarra: il banjo ha le corde ma è un modo a sé...



Ibanez M510E-BS



Ibanez M510E-BS - Mandolino con riproduttore di suoni pickup, colore: Marrone (Brown Sunburst) EUR 205,00

Compra ora su Amazon.it

Giusto per rimanere in tema: il mandolino è un altro strumento tradizionale che da decenni ha avuto interessantissimi impieghi in ambito rock. L'M510E-BS (amplificato, quindi utilizzabile anche in sala prove) è un buon acquisto, in quanto a rapporto qualità/prezzo, per chi voglia provare a cimentarsi con questo strumento...



Electro-Harmonix Big Muff



Electro-Harmonix big muff PI with tone wicker EUR 98,00

Compra ora su Amazon.it

Chiudiamo il cerchio riprendendo quanto detto nel titolo. Le lezioni servono a sapere dove mettere le dita sulla tastiera della chitarra, ma il sound è qualcosa di personale che nessuno può insegnare. Una volta presa confidenza con scale, "ragni" e accordi, per iniziare a fare un po' di casino con l'amplificatore non c'è niente di meglio di un distorsore: il Big Muff della Electro-Harmonix è uno dei fuzz più classici, con possibilità di set molto versatili.