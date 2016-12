Grazie ai moderni sistemi di home video, la musica non è solo bella da sentire, ma anche favolosa da guardare: ecco, di seguito, alcuni dei DVD musicali internazionali più apprezzati di sempre. Con uno di questi titoli non potrete che fare la felicità di qualsiasi appassionato...



R.E.M. - REMTV

La storia della band in un documentario, e tanta musica dal vivo



ARTISTI VARI

THE 25TH ANNIVERSARY ROCK&ROLL HALL OF FAME CONCERTS

Un grande festa rock, con i più grandi assieme allo stesso palco.

artisti vari-the 25th anniversary rock&roll hall of fame concerts EUR 50,09

FROM THE VAULT-L.A.FORUM

THE ROLLING STONES

Un nuovo live dagli archivi di Jagger & Soci



Rolling Stones-From the Vault - L. A. Forum - Live in 1975 (3LP+DVD) EUR 593,80

THE WHO

QUADROPHENIA LIVE

Lo storico concept album, in una nuova versione



The Who - Quadrophenia - Live With Special Guests EUR 32,90

LIVE AT RIVER PLATE

AC/DC

Una delle più grandi rock band di sempre, dal vivo nel 2011



U2 360 AT THE ROSE BOWL

U2

Il tour più mastodontico di Bono e soci, in un film-concerto



U2 - 360' at the Rose Bowl EUR 14,36

LIVE AT POMPEI

PINK FLOYD

Uno dei film concerto più famosi di tutti i tempi



Pink Floyd - Live at Pompeii - The director's cut EUR 4,68

A MUSICARES TRIBUTE TO BRUCE SPRINGSTEEN

Da Ben Harper a Neil Young, tutti assieme per celebrare il boss



A MusiCares tribute to Bruce Springsteen EUR 17,71

LIVE AT WEMBLEY STADIUM-25

QUEEN

Una delle più grandi band di sempre, in concerto