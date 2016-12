Se convivete con una/un musicista, professionista o amatoriale, c'è una cosa che dovreste sapere: l'ultima cosa che desidera trovare sotto l'albero in un pacchetto sotto l'albero, il 25 dicembre, è uno strumento. Perché c'è chi pensa che non sia il musicista che sceglie lo strumento, ma viceversa: il rapporto tra chi suona e ciò che viene suonato è troppo intimo e personale per essere "imposto" da un regalo, quindi lasciate pure che la/il vostra/o artista di casa si scelga per i fatti suoi la sua chitarra, il suo basso, e via dicendo. Ci sono però un sacco di cose interessanti che possono renderle/gli la sua passione più comoda, e la vostra vita più facile. Ecco qualche idea...



Chitarristi in cuffia



Marshall Cuffia Major con Microfono, Nero EUR 94,99

Compra ora su Amazon.it

Rievocare le gesta di Jimi Hendrix o Jimmy Page dopo il lavoro in un bilocale potrebbe essere un problema per vicini e coinquilini: la Marshall, che coi suoi amplificatori ha fatto la storia del rock, ci ha pensato, mettendo sul mercato queste cuffie che potrebbero salvare matrimoni e rapporti di buon vicinato...



Batteristi silenziosi



PPK- Set di pad Batteria By Gear4music Compra ora su Amazon.it

Più o meno lo stesso discorso può essere fatto per chi abbia nei tamburi la propria vocazione: come esercitarsi anche a casa senza rischiare lo sfratto? Ecco un set di pad da allenamento che vi faranno arrivare il sala in forma smagliante portare all'esaurimento nervoso chi vive con voi.



Batteristi silenziosi, parte 2



Vic Firth Drum Set Mutes (22in Standard) EUR 131,00

Compra ora su Amazon.it

Se non siete tipi da pad e preferite usare il vostro drum kit per esercitarvi in contesti più o meno casalinghi, ecco un set di sordine da battera che potrebbe fare al caso vostro...



Ogni cosa al suo posto



Stagg GEC-RE Custodia Economica Rigida per Chitarra Elettrica EUR 73,90

Compra ora su Amazon.it

Va bene che la chitarra in bella vista arreda, ma una custodia la mette al riparo da umido e polvere, e - se rigida - può togliere diversi pensieri quando si carica il furgone in vista di un concerto. Attenzione, questa è quella per una chitarra elettrica standard. In caso di basso o chitarra acustica, prendete le dovute misure, perché non tutti gli strumenti sono uguali...



Dedicato ai bassisti



VOX Amplug Bass - MINI AMPLIFICATORE CUFFIE PER BASSO Compra ora su Amazon.it

Avete il vostro basso e le vostre cuffie preferite: come fare, adesso, a ricreare a casa il sound ottenuto con un amplificatore. La Vox, che in materiale di amplificazione se ne intende - avete presente il leggendario AC30, vero? - ha ideato questo amplificatore per cuffie dedicato alle frequenze del basso, per session casalinghe che non penalizzino la qualità del suono...



Da Wembley alla scrivania



Marshall MS-4 mini amplificatore portatile per chitarra da 1 watt di potenza EUR 35,41

Compra ora su Amazon.it

Il Marshall stack - il muro di amplificatori - è un topos irrinunciabile del rock da stadio. Da dato - almeno per il momento - nello stadio non ci sono in previsione date, perché non iniziare ad abituarsi all'idea con questo set da 1 watt di potenza? Poi per aggiungere zeri c'è sempre tempo...



Attaccatevi



Tracolla per chitarra motivo The Beatles EUR 20,68

Compra ora su Amazon.it

E' un classico, soprattutto per chi non voglia scendere troppo nel tecnico: con una tracolla da strumento difficilmente di sbaglia. Ne esistono di tutti i tipi, da quelle brandizzate (attenzione, nel caso, ad abbinare con la marca dello strumento sulla quale andrà utilizzata) a quelle di pelle (che potrebbe essere poco opportuno regalare a vegetariani), passando per quelle "firmate" da musicisti di chiara fama: questa, per esempio, è quella dei mitici Fab Four...



Ehy, Dj!



Technics Slipmats Army (Camouflage) panni sottodisco EUR 20,00

Compra ora su Amazon.it

Perché sì, andiamo, siamo nel 2015 e piaccia o meno ai sacerdoti del culto del rock classico ma sono musicisti anche loro. Come i chitarristi cambiano le corde, i Dj consumano i panni sotto disco: la Technics, marchio leader in termini di deck, ne ha messi in commercio di tutti i tipi, con desing anche più sobri. I gusti sono gusti...



Per non farsi spaccare i timpani



Alpine MusicSafe Pro Auricolari per la Protezione dell'Udito dei Musicisti, Bianco EUR 19,90

Compra ora su Amazon.it

Se notate che la/il vostra/o coinquilina/o musicista, una volta tornata/o dalle prove, tiene il volume del televisore a livelli di guardia, potrebbe essere il caso - per evitare, un domani, la quasi sordità - ricorrere a questi auricolari per la protezione dell'udito...



Plettri fai da te



Per chi ha tutto e di più: se pensate che le vecchie tessere telefoniche o i bancomat dismessi abbiano la consistenza perfetta per essere un plettro, questo aggeggio fa per voi. I chitarristi, in genere, ne sono entusiati. I produttori di plettri, meno...