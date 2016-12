Un appassionato di musica è un soggetto difficile da soddisfare con un regalo, ma c'è una cosa che chiunque abbia nel rock la propria mania accetta sempre molto volentieri: la t-shirt del proprio gruppo preferito. Vero e proprio feticcio per i frequentatori di concerti, fieramente esibita come un trofeo - la mattina successiva a un live - a scuola o in ufficio, meglio se abbinata alle occhiaie d'ordinanza, le magliette di band o artisti ormai sono un classico ampiamente sdoganato anche in contesti ufficiali come esami o colloqui di lavoro - a patto, ovviamente, che non esageriate buttandovi sui truculenti loghi dei nomi più estremi del death metal. Dal rock classico al punk, passando per l'alta classifica e l'indie più rigoroso, ecco un assortimento di t-shirt rock per tutti i gusti...



AC/DC - Back In Black

Live Nation - AC/DC - Back In Black, T-shirt da uomo Compra ora su Amazon.it

Un titolo leggendario per un band mitica: chiunque ami il rock non potrà che apprezzare

The Beatles - Sgt Pepper

The Beatles Sgt Pepper Stampa T Shirt Compra ora su Amazon.it

La riproduzione di parte dell'artwork di uno dei dischi più amati dei Fab Four

Joy Division - Unknown pleasures

T-shirt Uomo - Joy Division maglietta con stampa rock 100% cotonee LaMAGLIERIA Compra ora su Amazon.it

Uno dei loghi più celebri della storia del rock per uno dei dischi più rapprensentativi della band guidata da Ian Curtis



Black Flag - Logo

T-shirt Uomo - Black Flag maglietta con stampa rock band 100% cotonee LaMAGLIERIA Compra ora su Amazon.it

A proposito di loghi: dalla pelle di Henry Rollins al vostro armadio, il leggendario simbolo degli eroi dell'hardcore californiano, i Black Flag



Linkin Park - Logo

Dal passato al presente, guardando al futuro: la t-shirt ufficiale dei Linkin Park



Arctic Monkeys - Logo

Il brit rock contemporaneo è la vostra passione? Questa è dedicata a voi...



Ramones - Logo

t-shirt NERA RAMONES maglietta originale -spedita da T-shirteria- XS S M L XL Compra ora su Amazon.it

La storia del punk americano: one, two, three, four!



Led Zeppelin - Logo

T-shirt Donna Led Zeppelin - maglietta rock 100% cotone LaMAGLIERIA Compra ora su Amazon.it

Se non sapete di chi stiamo parlando, probabilmente avete sbagliato sito...



Lynyrd Skynyrd Southern Straight

La band simbolo del southern rock, quella di "Sweet home Alabama" e "Free bird"



Pink Floyd - Dark side of the moon

t-shirt NERA PINK FLOYD-Dark side of the moon - maglietta originale -spedita da T-shirteria- XS S M L XL Compra ora su Amazon.it

Quando il rock incontra l'arte: dal genio di Storm Thorgerson al vostro guardaroba, passando dalla copertina di uno degli album più importanti della storia del rock...



Gorillaz - Multi Boomboxes

Gorillaz Multi Boomboxes T-Shirt Compra ora su Amazon.it

La band "virtuale" di Damon Albarn, leader dei Blur, in una tavola firmata dal designer della formazione Jamie Hewlett



Green Day - American Idiot

t-shirt NERA GREEN DAY, American idiot- maglietta originale -spedita da T-shirteria- XS S M L XL Compra ora su Amazon.it

Uno degli album simbolo della band di Billie Joe Armstrong



The Who - Logo

L'immortale simbolo che segnò l'era mod: un'icona del rock made in UK



Siouxsie and the Banshees - Silhouette

Siouxsie and the Banshees Silhouette Junior Donne T-Shirt Compra ora su Amazon.it

L'icona della new wave / post punk: cosa dire di più?

System of a Down - Eagle

System of a Down Eagle Colors T-Shirt EUR 16,99

Compra ora su Amazon.it

Dedicata ai fan di Serj Tankian e compagni... che aspettano il loro ritorno con un nuovo album



Sex Pistols - Never Mind the Bollocks

T-shirt Sex Pistols - Never Mind the Bollocks Compra ora su Amazon.it

L'espressione "classico" non è mai stata più calzante: la grande truffa del rock and roll continua...