E' praticamente impossibile stilare un elenco completo delle collaborazioni, dal vivo, in radio, in TV e in studio, di The Voice: quelli di Frank Sinatra erano altri tempi, e - allora - gli artisti non avevano paura a mettersi in gioco collaborando con colleghi, e divertendosi a confrontare stili e timbri. Da grandissimo quale è stato, Ol' Blue Eyes ha intrecciato il suo percorso artistico e umano praticamente con tutti i giganti della canzone americana e mondiale: dai suoi incontri al Frank Sinatra show con Louis Armstrong ai duetti a distanza di "Duets" uno e due, quando il grande vecchio - ormai stanco e a fine carriera - si è divertito a sentire intrecciare la sua voce a quella di colleghi più giovani (e apparentemente lontani anni luce da lui) come il frontman degli U2 Bono, passando per un featuring da brividi nientemeno che con Elvis Presley, ideale incontro tra i due mondi che hanno costruito la musica popolare contemporanea così come la conosciamo, ecco una selezione dei migliori duetti di The Voice. Buon ascolto!